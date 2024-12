Ainda à procura de encontrar o seu melhor futebol, Kylian Mbappé já terminou o período de adaptação ao campeonato espanhol e quem o garante é mesmo o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Na antevisão ao jogo contra o Sevilha, o técnico dos merengues admitiu que o internacional francês já mostrou a sua melhor versão, falta apenas fazê-lo com maior regularidade.

«Penso que terminou o seu período de adaptação. Já mostrou uma boa versão, mas ainda pode melhorar. Recuperou a forma física, está motivado e com vontade, feliz por estar aqui. Necessitava de um período de adaptação, como todos os jogadores e terminou», referiu.

«Tem de melhorar a regularidade, fazer jogadas que só ele sabe fazer e com maior frequência. Não lhe peço para estar muito envolvido no jogo, mas a sua capacidade de desmarcação e de atacar a linha tem de ser demonstrada com maior frequência», acrescentou o técnico.

Desde que chegou ao Real Madrid, o avançado francês fez um total de 13 golos e três assistências em 23 jogos.