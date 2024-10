Esta segunda-feira, a seleção espanhola mostrou total apoio a Dani Carvajal, que se lesionou com com gravidade no joelho direito.

Um dos capitães e principais jogadores da La Roja, Carvajal não deve jogar mais esta época, mas a seleção partilhou um vídeo nas redes sociais com testemunhos de Joselu e Morata, que apoiam o lateral na recuperação desta lesão.

«Sabes que nós te apoiamos, estamos aqui para o que precisares e cá te esperamos de braços abertos. Recupera bem e volta para casa. Volta para nós», escreveu a conta oficial da seleção espanhola.

Ao serviço da seleção, o jogador do Real Madrid leva um total de 51 jogos e um golo, tendo conquistado uma Liga das Nações, em 2022/23, e um Europeu, em 2024.