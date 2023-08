A recusa de Luis Rubiales em demitir-se do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol está a provocar ondas de choque no futebol espanhol.

Uma das reações mais simbólicas é de Iker Casillas, antigo campeão mundial e europeu por Espanha.

O ex-guarda-redes da seleção e também do Real Madrid e do FC Porto recorreu à sua conta de Twitter para escrever «Vergonha alheia» logo após o anúncio de Rubiales. A mensagem está a ser entendida como uma clara crítica ao ainda presidente da federação, que está sob forte contestação após ter beijado a jogadora Jennifer Hermoso na comemoração do título de campeã mundial de futebol feminino.