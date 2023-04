O Barcelona-Atlético Madrid ficou marcado por um incidente ocorrido nas bancadas de Camp Nou e que envolveu um adepto da equipa da capital espanhola.

O referido adepto, que estava instalado numa zona afeta aos apoiantes da equipa da casa, colocou na varanda à frente do seu lugar, na parte inferior do segundo anel, uma bandeira de Espanha com o símbolo do Atlético ao centro, gesto que não agradou a alguns dos que por ali se encontravam. Um adepto culé desceu algumas filas e retirou à força a bandeira.

Nesta segunda-feira, o Barcelona deu a sua própria versão dos factos, lembrando que o regulamento interno impede que os adeptos tapem a publicidade do estádio como, alega o emblema catalão, aconteceu no caso. «Perante a situação, ativou-se um grupo de intervenção de segurança privada que se dirigiu ao lugar para indicar aos seguidores qual era a normativa do regime interno do clube, que não permite pendurar bandeiras nem outros objetos que tapem a publicidade do estádio e que, por isso, era necessário retirar. Antes que a segurança privada chegasse ao lugar, um adepto desceu de uma zona superior e retirou a bandeira», refere o Barcelona.

O clube diz ainda que a equipa de segurança falou com o adepto, explicou-lhe os regulamentos e perguntou-lhe se havia tido problemas com algum adepto. Afirma ainda que o mesmo apresentava sinais de estar alcoolizado.

Recorde-se que em 2017 a Catalunha realizou um referendo sobre a independência da região de Espanha, tendo o «sim» vencido com 90 por cento dos votos. Os resultados do sufrágio não foram reconhecidos pelo Governo de Espanha, que considerou o ato inconstitucional. Desde então, intensificaram-se manifestações espontâneas pró-independentistas como as que se verificam regularmente em Camp Nou, vestido frequentemente com as cores da bandeira da Catalunha.

Num vídeo que está a correr nas redes sociais, é possível ver ainda o momento em que o adepto do Atlético, membro de um núcleo de apoio aos colchoneros da Polónia, deixa aquela zona da bancada acompanhado por uma mulher e por seguranças, situação que deixou no ar a hipótese de ter sido expulso do estádio. «O adepto manifestou aos seguranças que preferia ver o jogo noutro local, numa zona superior àquela. Levantou-se para se reinstalar com a sua acompanhante. A segurança privada acompanhou-o e não o levou à força nem o expulsou», esclarece o Barcelona.