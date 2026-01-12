O Celta de Vigo e o Sevilha protagonizaram o jogo que fechou a 19.ª jornada da Liga espanhola. O resultado sorriu à formação de Vigo, que aplicou a quarta derrota seguida (1-0) aos sevilhanos.

Vlachodimos, ex-Benfica, foi titular pelo Sevilha. Ainda do lado da equipa da casa, Fábio Cardoso foi suplente não utilizado. No Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla, o golo solitário de Marcos Alonso, numa grande penalidade (88m), valeu os três pontos para o Celta de Vigo.

Com este resultado (1-0), o Sevilla perde o quarto jogo consecutivo (três para a Liga e um para a Taça) e assume a 14.ª posição com 20 pontos. O Celta de Vigo, por sua vez, aproxima-se dos lugares europeus - é agora sétimo com 29 pontos - os mesmos que o sexto classificado, Betis.

