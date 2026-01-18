O Celta Vigo recebeu e venceu o Rayo Vallecano por 3-0, num jogo marcado por homenagem a Borja Iglesias, vítima de insultos racistas e xenófobos.

Sergio Carrera, Bryan Zaragoza e Javier Rueda marcaram os golos da vitória nos Balaídos.

Este ano civil, a equipa do Celta de Vigo só conhece uma palavra: vencer. Esta noite queria manter o rumo das vitórias e bateu, sem grande dificuldade, o Rayo Vallecano num jogo que ficou marcado pelo apoio a Borja Inglesias.

Na primeira parte, a equipa da casa chegou à vantagem no marcador através de Sergio Carrera, ao minuto 40. Resultado que não se alterou até o intervalo.

No segundo tempo, Bryan Zaragoza ampliou o marcador e, de grande penalidade, fez o 2-0 e apontou o segundo golo na temporada. O Rayo Vallecano, que já tinha uma missão complicada, ficou reduzido a dez jogadores com a expulsão de Nobel Mendy, ao minuto 66. Se o Celta de Vigo já vencia confortavelmente, aproveitou o facto de ter mais um homem em campo para fazer o terceiro da partida e fechar o resultado. Javier Rueda marcou o golo.

Com este triunfo, o Celta de Vigo soma 32 pontos e encontra-se na sétima posição. Já o Rayo Vallecano assume o 12º lugar com 22 pontos.