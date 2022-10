O Celta de Vigo e o Getafe empataram nesta segunda-feira 1-1 no jogo de encerramento da 11.ª jornada da Liga espanhola, disputado em Vigo.

Com Domingos Duarte no onze inicial, a equipa dos arredores de Madrid chegou à vantagem perto do intervalo por Enes Unal.

Na segunda parte, porém, já com Gonçalo Paciência em campo, o conjunto galego chegou ao empate graças ao golo de Aidoo, após assistência do incontornável Iago Aspas.

Com este resultado, as duas equipas continuam coladas na classificação, ambas em zona perigosa. O Celta é o 13.º classificado, com 11 pontos, mais um do que o Getafe, que está no 17.º posto.