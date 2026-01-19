Poucas horas após os adeptos do Celta de Vigo terem criado um movimento de apoio a Borja Iglesias, alvo de insultos após se ter pronunciado contra o racismo e a homofobia, os jogadores decidiram juntar-se à onde de apoio... pintando também as unhas das mãos.

«Contra o ódio, juntos», pode ler-se na publicação do clube nas redes sociais.

Recorde-se que Borja Iglesias recebeu diversos insultos homofóbicos após a vitória por 3-0 sobre o Sevilha, enquanto esperava por um amigo. «Espero que morras» e «sem vergonha, vai pintar as unhas» foram apenas algumas das palavras dirigidas ao avançado espanhol à entrada do Estádio Sánchez Pijzuán.