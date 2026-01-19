Espanha
Jogadores do Celta juntam-se aos adeptos e pintam as unhas para apoiar Borja
Avançado pronunciou-se contra o racismo e a homofobia e tem sido alvo de insultos desde a vitória em Sevilha
Poucas horas após os adeptos do Celta de Vigo terem criado um movimento de apoio a Borja Iglesias, alvo de insultos após se ter pronunciado contra o racismo e a homofobia, os jogadores decidiram juntar-se à onde de apoio... pintando também as unhas das mãos.
«Contra o ódio, juntos», pode ler-se na publicação do clube nas redes sociais.
Recorde-se que Borja Iglesias recebeu diversos insultos homofóbicos após a vitória por 3-0 sobre o Sevilha, enquanto esperava por um amigo. «Espero que morras» e «sem vergonha, vai pintar as unhas» foram apenas algumas das palavras dirigidas ao avançado espanhol à entrada do Estádio Sánchez Pijzuán.
Contra o odio, XUNTOS 💅🫂#LALIGAVSODIO #CoidamosDosNosos pic.twitter.com/k4VKDVYlM6— Celta (@RCCelta) January 19, 2026
