Ao que chegou o Barcelona. Xavi vai encontrar um balneário em escombros, habituado a ser castigado e a castigar-se. Veja-se o ocorrido em Vigo, este sábado: os catalães estiveram a ganhar por 3-0 e deixaram-se empatar, com o 3-3 a surgir aos 90+6 minutos. Inacreditável.



É esta a equipa que dentro de 17 dias o Benfica defrontará no Camp Nou. A menos que Xavi Hernandez faça milagres em duas semanas, Jorge Jesus tem muito por onde explorar as fraquezas catalãs.



Durante 35 minutos, o Barcelona de outros tempos parecia vivo. Ansu Fati fez um golo fantástico (e voltou a lesionar-se gravemente), Sergio Busquets marcou golo um ano e nove meses depois do anterior, Memphis Depay fez o 3-0 e chegou aos seis golos na época, mostrando que não é por ele que o Barcelona não está melhor.



Depois... a hecatombe. Iago Aspas reduziu aos 52 minutos, ainda com muito pela frente. E o Barça tremeu. Franco Cervi (ex-Benfica) entrou as 65 minutos e participou na ofnsiva final à baliza de Ter Stegen.



Nolito deixou o jogo na diferença mínima aos 74 minutos e, seis minutos depois dos 90, o inevitável Iago Aspas fechou as contas num 3-3 difícil de acreditar. Mingueza saiu a pressionar Javi Galán e Aspas ficou sozinho, para fazer um remate perfeito.



Além de Ansu Fati, o Barcelona perdeu Eric Garcia e Nico González por lesão.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA