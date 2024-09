Hugo Mallo foi declarado esta quinta-feira culpado pelo Tribunal Penal número 19 de Barcelona de ter abusado sexualmente uma mulher.

Em causa está um incidente que ocorreu em abril de 2019: capitão do Celta de Vigo, o defesa espanhol foi acusado de ter apalpado as mamas à mascote do Espanhol de Barcelona, minutos antes do encontro entre as duas equipas.

«Está provado que o arguido Senhor Hugo Mallo Novegil (…), por volta das 20h30 do dia 24 de abril de 2019, sendo jogador e capitão do Celta de Vigo, por ocasião do jogo entre o Espanhol e o Celta de Vigo (…), no momento de cumprimentar tanto os membros da equipa adversária como as duas pessoas que se caracterizam como mascotes do Espanhol, um periquito e uma periquita, quando chegou ao pé de “Ana” [nome fictício], disfarçada de periquita, o acusado, com a intenção de satisfazer o seu humor libidinoso e prejudicar a integridade sexual da mulher, colocou as mãos por dentro da sua fantasia e tocou-lhe nas mamas, forçando “Ana” a recuar e a afastar o acusado com a mão direita», lê-se, na acusação do juiz Salvador Roig Tejedor, citada pelo As.

Uma vez que a lei em vigor em Espanha sobre os abusos sexuais em 2018 era diferente da atual, a defesa do agora jogador do Aris de Thessaloniki foi conseguindo evitar o crime pelo qual está a ser julgado.

Por isso mesmo, a acusação e o Ministério Público solicitaram que a pena de prisão fosse traduzida numa sanção financeira: Mallo foi condenado a pagar mil euros à vítima, mais juros, além de um valor diário de dez euros por dia durante 20 meses.