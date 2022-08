Denis Suárez está há várias semanas em litigio com a direção do Celta de Vigo, depois de ter recusado sair do clube que o queria vender.

Depois de uma troca de acusações com o presidente do clube, Carlos Mouriño, o jogador formado no clube galego e no Manchester City, e que depois voltou a Espanha para jogar no Barcelona, voltou a pronunciar-se sobre a situação.

Na quarta-feira, depois de a equipa ter feito um treino aberto para os adeptos, o internacional espanhol agradeceu-lhes a presença… porque é a única forma de o deixarem treinar.

«Quem me dera que estivessem todos os dias no centro de treinos. Quando vêm ver-nos, é o único dia eu me deixam treinar com a equipa o tempo todo. Coincidências da vida», ironizou.

Na época passada, a terceira ao serviço do Celta, Suárez fez 40 jogos, marcou quatro golos e contribuiu ainda com cinco assistências.