Sevilha, Villarreal e Valladolid fizeram hoje valer o estatuto e apuraram-se para terceira eliminatória da Taça do Rei perante adversários da II Divisão B.

Ao contrário do Getafe e do Celta de Vigo, que foram hoje eliminados por adversários daquele escalão, Córdoba e Ibiza, respetivamente, o Sevilha venceu em Linares por 2-0, o Villarreal goleou em Zamora por 4-1, e o Valladolid impôs-se com muitas dificuldades em Marbella, tendo precisado do prolongamento para seguir em frente na competição.

Noutro jogo de hoje da segunda eliminatória da Taça do Rei, enfrentaram-se duas equipas da II Liga, o Alcorcon e o Saragoça, 20º e 21º classificados, com 19 e 17 pontos, respetivamente, com a primeira a ‘carimbar o passaporte’ para a terceira eliminatória.

O Saragoça adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos pelo avançado brasileiro Rui Oliveira, mas o Alcorcon acabou por operar a reviravolta ao empatar aos 43, pelo médio Ernesto Gomez, e ao marcar o golo decisivo aos 89, pelo central José León, evitando o prolongamento.