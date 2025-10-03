Espanha
FC Porto: Samu convocado pela Espanha
Avançado dos portistas é opção para os jogos com Geórgia e Bulgária
Samu, avançado do FC Porto, foi convocado pela seleção de Espanha para os dois encontros de outubro.
O jogador, de 21 anos, é uma das opções de Luis de la Fuente para os jogos contra Geórgia e Bulgária, ambos a contar para a qualificação para o Mundial 2026, no dia 11 e 14 de outubro, respetivamente.
Recorde-se que Samu falhou a última convocatória da seleção espanhola, em setembro, por estar lesionado.
Esta temporada, Samu já leva cinco golos em sete jogos pelo FC Porto. Ao serviço da seleção espanhola, realizou dois encontros.
