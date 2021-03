O Barcelona confirmou que a polícia catalã (Mossos d’Esquadra) fez buscas nas instalações do clube, isto no âmbito do processo BarçaGate.

Na nota, os culés garantem que ofereceram «plena colaboração às autoridades judiciais e policiais» para «clarificar os objetivos desta investigação».

«A informação e a documentação requeridas pela polícia judicial deveram-se, apenas, a este caso», escreveu ainda o clube.

A terminar, o Barcelona «expressa o máximo respeito pelo procedimento judicial em curso e pelo princípio de inocência das pessoas afetadas por esta investigação».

Recorde-se que o antigo presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, foi detido também esta manhã, na sequência desta investigação. Além do ex-dirigente, Óscar Grau (atual CEO dos blaugranas) e Román Gómez Punti (responsável do departamento jurídico) também foram detidos pelas autoridades catalãs.