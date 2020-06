Depois de não ter feito trabalho no relvado com os companheiros durante dois dias devido a «uma pequena lesão no quadríceps direito», Lionel Messi voltou a ser visto no relvado na sessão de trabalho do Barcelona.

O jogador argentino esteve este sábado no relvado de Camp Nou onde a equipa treinou, embora ainda tenha feito trabalho específico, à parte do restante plantel.

Nélson Semedo, com um problema no joelho direito, e Ansu Fati trabalharam à parte do grupo.

Quem voltou a trabalhar normalmente foi Luis Suárez, que já recuperou da lesão que obrigou a que fosse submetido a uma cirurgia ao joelho direito.

O Barcelona voltou então a pisar o relvado de Camp Nou três meses após o último jogo que disputou e uma semana antes de voltar à competição, que foi interrompida devido à covid-19.