O Real Madrid sagrou-se esta quinta-feira campeão espanhol e, ao contrário dos anos anteriores, não houve uma multidão a festejar a Praça Cibeles.

O apelo do clube e um forte dispositivo policial levaram a que apenas alguns adeptos passassem pela praça para assinalar a conquista do clube, numa altura em que o país ainda lida com a pandemia da covid-19.

Funcionários da autarquia colocaram a bandeira merengue na estátua central. Alguns adeptos de carro com, bandeiras à janela, fizeram soar as buzinas. Outros, poucos, a pé fizeram questão de marcar presença, mas apenas isso. Nada que faça lembrar as celebrações de outros tempos.

Veja o vídeo abaixo e as fotos na galeria associada: