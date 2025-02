Nas vésperas de cumprir 40 anos de vida, Cristiano Ronaldo promoveu uma entrevista ao canal de televisão espanhol «laSexta» e garantiu ser o jogador mais completo na história do futebol.

Em resposta à questão de Eduardo Aguirre, o internacional português foi direto e justificou a sua ideia referindo que faz tudo bem, desde jogar com o pé esquerdo, bater pontapés de livre e jogar de cabeça, entre outras características.

«Penso que sou o jogador mais completo que já existiu. Uma coisa são gostos, mas eu penso que sou eu. Faço tudo no futebol, jogo bem de cabeça, bato bem pontapés de livre, jogo bem de pé esquerdo, sou rápido, sou forte, salto bem. Podem dizer que gostam mais do Messi, do Pelé, do Maradona, entendo isso e respeito. Agora, dizer que não sou completo é mentira», afirmou.

