Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Provavelmente a pergunta para um milhão de euros e Marcelo não fugiu à lista de jogadores que já foram questionados sobre o tema.

O internacional brasileiro foi convidado no programa «La Revuelta» e deixou claro que não é possível eleger o melhor jogador da história. Acima de tudo, antigo lateral do Real Madrid afirmou que ter jogado no mesmo período que ambos os craques foi motivo de felicidade e recusa-se a fazer comparações.

«Acho que não há um melhor jogador da história. Elegemos o melhor da história, mas temos de falar dos que jogaram antes, como Maradona, Pelé, Di Stéfano ou Cruyff. Somos uns felizardos por termos visto jogar, no mesmo período, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Sempre vão existir as comparações e não gosto muito delas, mas há que dizer que ambos são incríveis», afirmou.

«Houve uma época complicada, porque o Messi fazia dois golos e o Cristiano tinha de entrar e fazer três. Depois o Messi tinha de fazer quatro para responder aos três do Cristiano. Vimos isto em direto e em vez de fazermos comparações, devíamos aproveitar enquanto dura», acrescentou.

Veja aqui as declarações de Marcelo: