Perante a quarentena em vigor em Espanha, o jogador Daniel Güiza decidiu ir ao supermercado, e fez questão de garantir um «stock» assinalável de cerveja.

Em mensagem publicada nas redes fotografias, com a devida fotografia, o internacional espanhol destacou mesmo essa compra: «Cervejinha fresquinha para passar a quarentena.»

Com passagens destacadas por clubes como Múrcia, Getafe, Maiorca ou Fenerbahçe, Dani Guiza foi mesmo campeão europeu em 2008, com a seleção espanhola. Agora, aos 39 anos, joga no Atlético Sanluqueño, do terceiro escalão do país vizinho.