O luso-angolano David Carmo foi o herói do Oviedo na manhã deste sábado, depois de garantir o empate aos 90+7 minutos no terreno do Girona (3-3).

A disputar a 10.ª jornada da liga espanhola, foi o recém-promovido Oviedo a abrir o marcador, aos 38 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Federico Viñas. Na segunda parte, aos 57m, Rondon aumentou a vantagem para a equipa visitante.

Porém, o Girona reagiu e em pouco menos de meia hora conseguiu operar uma reviravolta: Stuani bisou em penáltis (64m e 90m) e Azzedine Ounahi fez o outro (83m).

E quando tudo parecia pender para a vitória do Girona, David Carmo apareceu na área e depois de alguma confusão rematou para o fundo das redes.

Com este resultado, o Oviedo está em penúltimo lugar, com sete pontos, e o Girona em último, com os mesmos.

No outro jogo, o Elche de André Silva e Martim Neto perdeu pela margem mínima no terreno do Espanhol. Carlos Romero marcou o golo solitário da partida, aos 47 minutos.

André Silva e Martim Neto foram titulares, com este segundo a ser substituído aos 56 minutos.

No que toca à classificação, o está em oitavo lugar, com 14 pontos. O Espanhol segue em terceiro, com 18.

