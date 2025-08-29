Espanha
OFICIAL: David Carmo é reforço do Oviedo
Central foi emprestado pelo Nottingham Forest, com opção de compra
David Carmo foi anunciado como reforço do Oviedo, que este ano subiu à Liga Espanhola.
O central segue para o clube asturiano por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.
A oficialização da transferência foi feita pelo Nottingham Forest, que na época passada contratou o jogador ao FC Porto por 11 milhões de euros, antes de o emprestar ao Olympiakos.
Vai ser a primeira experiência de David Carmo no futebol espanhol, ele que já passou por Sp. Braga, FC Porto e Olympiakos (duas vezes), nunca tendo efetivamente jogado no Nottingham Forest.
