David Carmo foi anunciado como reforço do Oviedo, que este ano subiu à Liga Espanhola.

O central segue para o clube asturiano por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

A oficialização da transferência foi feita pelo Nottingham Forest, que na época passada contratou o jogador ao FC Porto por 11 milhões de euros, antes de o emprestar ao Olympiakos.

Vai ser a primeira experiência de David Carmo no futebol espanhol, ele que já passou por Sp. Braga, FC Porto e Olympiakos (duas vezes), nunca tendo efetivamente jogado no Nottingham Forest.