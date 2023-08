Deco foi apresentado como novo diretor desportivo do Barcelona nesta quarta-feira.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube espanhol, o antigo médio internacional português assinou contrato por três anos.

«Deco será o responsável por marcar a filosofia desportiva do Barcelona e formar o plantel, juntamente com o treinador e a restante equipa técnica e torna-se no máximo responsável pela secção de futebol», lê-se na mesma nota.