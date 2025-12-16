Espanha
Taça de Espanha: Deportivo elimina Maiorca de Samú Costa, Elche também vence
Médio Martim Neto foi suplente utilizado no Elche, na visita ao Eibar
O Deportivo de La Coruña – vice-líder da segunda divisão em Espanha – venceu na receção ao Maiorca, nos “16-avos” da Taça (1-0). Na tarde desta terça-feira, o médio Samú Costa foi totalista nos visitantes e o único golo foi apontado por Noé Carrillo aos 85 minutos. O médio de 18 anos apenas precisou de cinco minutos para desatar o nó e resolver a eliminatória. O Deportivo não atingia os "oitavos" desde 2017.
No outro duelo desta tarde, o Elche triunfou na visita ao Eibar (1-0), sem André Silva na ficha de jogo e com Martim Neto – médio ex-Benfica – a sair do banco aos 63 minutos. O único golo foi apontado pelo central Boayar aos 27 minutos.
