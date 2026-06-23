Espanha
Há 56 min
OFICIAL: acionistas do Deportivo Corunha aprovam mudança de nome
Clube passa a designar-se «Real Club Deportivo de A Coruña» e adota topónimo oficial da cidade
DIM
Clube passa a designar-se «Real Club Deportivo de A Coruña» e adota topónimo oficial da cidade
DIM
Os acionistas do Deportivo Corunha aprovaram, esta terça-feira, uma mudança histórica no nome do clube.
Desta forma, o conjunto espanhol passa a incluir o topónimo oficial da cidade da Corunha, após uma votação apoiada por 79,41 por cento dos sócios. O clube deixa de se designar «Real Club Deportivo La Coruña» e passa a chamar-se «Real Club Deportivo de A Coruña».
Recorde-se que o Deportivo Corunha está de regresso ao principal escalão do futebol espanhol, após quase dez anos de ausência.
Assista aqui ao momento:
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