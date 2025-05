Vinte cinco anos depois de conquistar a liga espanhola, o Deportivo da Corunha lançou um equipamento comemorativo.

«Em comemoração ao 25º aniversário da conquista da La Liga, conquistado pelo Deportivo da Corunha em 2000, o clube e a Kappa apresentam com exclusividade duas camisolas de edição limitada, que prestam homenagem a esse feito inesquecível. Essas peças únicas refletem a grandeza de um dos feitos mais épicos do futebol espanhol e são essenciais para os verdadeiros adeptos e colecionadores», pode ler-se na publicação do clube espanhol.

Esta coleção limitada apresenta duas camisolas exclusivas para sócios: uma com manga comprida e sem patrocinadores (apenas duas mil unidades) e outra de manga curta com patrocinadores (500).

Na época de 1999/2000, o clube do norte de Espanha conquistou pela primeira vez o título nacional, depois de arrecadar 69 pontos em 38 jogos. Esta temporada, o Deportivo está em 12.º lugar do segundo escalão espanhol, com 53 pontos.