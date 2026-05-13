O Deportivo vai consultar os seus sócios sobre a mudança de nome do clube, que completa o seu 120.º aniversário.

Através de uma votação, que será realizada no final desta temporada, o principal emblema da Corunha irá colocar nas mãos dos associados a decisão de tornar a designação mais próxima da língua galega, passando de «de La Coruña» para «da Coruña», de modo a condizer com aquela que é a denominação da cidade desde 1984.

Caso os sócios decidam aprovar esta alteração, o clube passará de «Real Club Deportivo de La Coruña» para «Real Club Deportivo da Coruña», passando assim a ter uma designação galega em vez de castelhana.

De relembrar que o Deportivo está na luta pela subida ao primeiro escalão do futebol espanhol, ocupando o segundo lugar a três jornadas do fim do campeonato.