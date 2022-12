O Governo espanhol anunciou nesta terça-feira uma medida extraordinária a aplicar no primeiro semestre de 2023 que passa pela suspensão do IVA nos alimentos básicos, além de uma redução de 10 para 5 por cento no azeite e nas massas.

Totalmente isentos de IVA vão ficar produtos como pão, farinhas alimentares, leite, ovos, fruta, legumes e alguns cereais.

De acordo com as contas do jornal El País, a medida vai ter um custo de 10 milhões de euros, entrando em vigor a 1 de janeiro.

Esta medida faz parte de um pacote que inclui ainda um cheque de 200 euros para 4,2 milhões de famílias carenciadas, apoios ao transporte público e o prolongamento da redução do IVA da eletricidade e do gás em 5 por cento por mais seis meses.