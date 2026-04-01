Lamine Yamal veio a público pronunciar-se, após os insultos xenófobos e anti-islâmicos proferidos por alguns adeptos espanhóis, durante o jogo desta terça-feira entre Espanha e Egito.

O craque espanhol de apenas 18 anos foi substituído ao intervalo e saiu da partida visivelmente desanimado com o sucedido. Yamal segue também a religião islâmica, daí o desconforto sentido ao ouvir os insultos vindos dos próprios adeptos.

«Eu sou muçulmano, graças a Deus. Ontem no estádio ouviu-se o cântico de ‘quem não salta é muçulmano’. Eu sei que era para a equipa rival e não era nada pessoal contra mim, mas como muçulmano não deixa de ser uma falta de respeito e algo intolerável», escreveu o jovem do Barcelona, num post no Instagram.

«Eu entendo que nem todos os adeptos são assim, mas para aqueles que cantam essas coisas: usar uma religião como insulto num estádio deixa-vos como pessoas ignorantes e racistas. Futebol é para disfrutar e apoiar, não é para desrespeitar as pessoas pelo que elas são ou pelo que acreditam. Dito isto, obrigado às pessoas que nos vieram apoiar, vemo-nos no mundial», acrescentou.