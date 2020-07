O Eibar de Paulo Oliveira e Rafa Soares não foi esta quinta-feira além de um nulo na receção ao Leganés de Kevin Rodrigues e, no final do encontro, o treinador do Eibar mostrou-se muito desagradado com a prestação da equipa.

«Foi um jogo muito mau. As duas equipas jogaram com medo. Ainda bem que foi à porta fechada e ninguém teve de pagar bilhete para ver este jogo», afirmou José Luis Mendilibar.

«Os defesas estiveram melhor do que os avançados. Na primeira parte fizemos dois cruzamentos, mas na segunda parte não fizemos nada. Sem oportunidades, não podes marcar golos. No fim, eles acabaram na nossa área», criticou o técnico.