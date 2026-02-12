Sem clube desde o verão, quando deixou o Getafe com uma assistência em 15 jogos, Juan Bernat reforçou o Eibar, 14.º classificado da segunda divisão espanhola. O defesa esquerdo de 32 anos, formado no Valência, afirmou-se nesse emblema, até reforçar o Bayern Munique em 2014.

Seguiram-se épocas pelo PSG até agosto de 2023, quando foi emprestado ao Benfica. Pelas águias, o lateral fez somente sete jogos. Na última época, Bernat representou Villarreal e Getafe.

O Eibar é 14.º na segunda divisão espanhola e guarda cinco pontos de vantagem sobre os lugares de despromoção.