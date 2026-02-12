Espanha
OFICIAL: Juan Bernat deixa desemprego e reforça Eibar
Lateral ex-Benfica continua em Espanha, mas segue para a segunda divisão
Sem clube desde o verão, quando deixou o Getafe com uma assistência em 15 jogos, Juan Bernat reforçou o Eibar, 14.º classificado da segunda divisão espanhola. O defesa esquerdo de 32 anos, formado no Valência, afirmou-se nesse emblema, até reforçar o Bayern Munique em 2014.
Seguiram-se épocas pelo PSG até agosto de 2023, quando foi emprestado ao Benfica. Pelas águias, o lateral fez somente sete jogos. Na última época, Bernat representou Villarreal e Getafe.
O Eibar é 14.º na segunda divisão espanhola e guarda cinco pontos de vantagem sobre os lugares de despromoção.
🔥 ¡Día 0, 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐨𝐨𝐬! 🔥#BetiArmaginak⚔️ pic.twitter.com/DuH6vcEEeT— SD Eibar (@SDEibar) February 12, 2026
