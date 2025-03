O Atlético Madrid deslocou-se até ao reduto do Espanhol e não foi além de um empate a um golo.

No regresso após a paragem para as seleções, Diego Simeone teve uma contrariedade ainda antes da meia hora de jogo, com a lesão de Le Normand. Ainda assim, dez minutos depois, os visitantes tiveram motivos para sorrir, graças ao golo apontado por Azpilicueta.

A vantagem manteve-se até ao intervalo e só a meio do segundo tempo é que o Espanhol conseguiu responder, através de uma grande penalidade. Da marca dos onze metros, Puado não tremeu e finalizou para o fundo da baliza de Oblak.

Com este resultado, o Atlético Madrid mantém a terceira posição da Liga, com 57 pontos, e pode ver Real Madrid e Barcelona fugirem no topo da classificação.

No jogo desta manhã, a Real Sociedad recebeu e venceu o Valladolid por 2-1, graças aos golos de Oyarzabal (23 minutos) e Sergio Gómez (68 minutos). Do outro lado, apenas Latasa (90+3 minutos) conseguiu fazer o gosto ao pé.