O Espanhol recebeu e venceu o Valladolid por 2-1, num jogo em que o recém-chegado Roberto Fernández confirmou o triunfo da formação catalã.

Num duelo de equipas que lutam pela permanência, o conjunto da casa entrou melhor no encontro e à passagem da meia-hora colocou-se em vantagem, graças ao golo de Javi Puado, após assistência de Tejero.

Ora, apesar do domínio no primeiro tempo, o Valladolid apenas conseguiu encontrar o caminho da baliza aos 57 minutos, quando Javier Sánchez atirou a contar. Só que no banco de suplentes estava o herói improvável para o Espanhol e acabou precisamente por ser o mais recente reforço de inverno.

Roberto Fernández respondeu da melhor forma à assistência de El Hilali e confirmou o primeiro triunfo desde 30 de novembro da equipa catalã, que ocupa agora a 17.ª posição, com 19 pontos. O Valladolid é penúltimo classificado, com apenas 15 pontos.