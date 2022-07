Não está brilhante o ambiente entre o Espanhol e o Raúl De Tomás. Um dia depois de a imprensa ter noticiado a recusa do avançado em alinhar no particular frente ao Brighton, o clube deixou-lhe um aviso.

«O caso do Raúl, basicamente, é que o seu rendimento nos últimos anos, juntamente com o coletivo do Espanhol, gerou uma grande sinergia que levou as duas partes a conseguirem objetivos importantes. Por isso, é um jogador que tem sido associado a vários clubes», começou por dizer Domingo Catoira, diretor-desportivo dos catalães.

«Mas a realidade é que, ao dia de hoje, não há nenhuma oferta em cima da mesa por ele. É património do clube, e deve recuperar o quanto antes a forma física, de forma a poder integrar-se a 100 por cento no ritmo de trabalho dos colegas», acrescentou.

Catoira concluiu depois: «Como vimos na pré-época, a exigência imposta pelo treinador [Diego Martínez] e a autoexigência imposta pelo próprio clube são situações inegociáveis para dar um passo em frente e conseguir crescer de forma coletiva.

Nas últimas semanas, refira-se, a imprensa internacional tem avançado que o Bayern Munique está interessado na contratação do antigo avançado do Benfica, depois da saída de Lewandowski para Barcelona.