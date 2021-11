Depois da passagem muito pouco positiva pelo Benfica, Raúl de Tomás encontrou o seu espaço no Espanhol de Barcelona, de tal forma que conseguiu chegar recentemente à seleção espanhola.

Em entrevista ao jornal Marca, o avançado de 27 anos confessou que se sente no melhor momento na carreira, ele que esta temporada soma sete golos e duas assistências em 12 jogos.

«Estou muito bem, muito feliz. Foi uma semana inesquecível para mim [estreia na seleção] e para todo o grupo. Afinal, conseguimos um objetivo [qualificação para o Mundial 2022] que não era nada fácil», afirmou.

«Se estou no melhor momento da carreira? Sim, bem... tento não me fixar no passado, apenas no presente e no dia a dia e, provavelmente, pode ser um dos melhores momentos da minha carreira pela forma como estou, pela minha idade, por entender mais o futebol… provavelmente estou no melhor momento e há que aproveitar isso para, sobretudo, ajudar a equipa», disse depois.

E como é ser um dos «dos jogadores da moda»? «Ajuda-me muito no dia a dia porque no limite ser importante na tua equipa e ter gente a valorizar o teu trabalho é a maior satisfação que se pode ter. Dá-me motivação para ser melhor amanhã», atirou.