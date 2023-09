Abel Ruiz integra a lista de 24 jogadores convocados para os próximos compromissos internacionais da seleção principal de Espanha.

Depois do bom Euro sub-21, no qual a Espanha perdeu a final com Espanha, avançado do Sp. Braga foi convocado por Luis de la Fuente. Abel Ruiz soma duas internacionalizações AA pela Roja.

Se a ti te gusta, a nosotros nos encanta 😏🇪🇸@AbelRuizOrtega chamado à Seleção Principal Espanhola! ✨ Parabéns, Gverreiro! #PorMais pic.twitter.com/Onb3gF6iZG — SC Braga (@SCBragaOficial) September 1, 2023

Na lista dos eleitos para os jogos com Geórgia e Chipre, a contarem para a fase de apuramento para o Euro 2024, está também Lamine Yamal, jogador de 16 anos do Barcelona.