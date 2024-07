O médio Gavi, do Barcelona, começa a integrar as sessões de trabalho do Barcelona após uma longa lesão que o afastou do Euro 2024. Agora, terá uma recompensa na seleção espanhola.

O jogador vai integrar a comitiva espanhola no dia da grande final do Euro 2024, num gesto de reconhecimento por parte da Federação Espanhola. «Gavi estará connosco amanhã, será o nosso 27.º jogador», revelou Luis de la Fuente, selecionador nacional espanhol, em conferência de imprensa.

De la Fuente deixou ainda uma palavra a dois homens que falham a final por lesão. «Quero agradecer a Pedri e Ayoze Pérez pelo seu trabalho e envolvimento neste Campeonato da Europa. Não poderão jogar a final amanhã devido a uma lesão», disse.

Gavi tem apenas 19 anos, mas já conta com 27 internacionalizações e cinco golos marcados. Fez grande parte do apuramento para o Europeu. Surgiu na equipa principal do Barcelona em 2021, com 16 anos.