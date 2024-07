A Espanha prepara a final do Euro 2024 diante da Inglaterra, e este sábado é um dia especial para o plantel da la roja: Lamine Yamal cumpre 17 anos.

Ora, no dia do aniversário o jovem extremo concedeu uma entrevista à Marca na qual admitiu que seria um sonho ser campeão da Europa com tão tenra idade, ele que tem sido um dos destaques da equipa de Luis de la Fuente no torneio.

«Mais do que preparar-me, o que faço é pensar que posso ganhar com 17 anos recém-cumpridos. Isso é algo que não se acontece sempre. (…) Seria incrível», começou por dizer o jogador do Barcelona.

«De quem me recordo nestas horas antes da final? Especialmente dos meus pais. Sofreram muito comigo e sempre estiveram ao meu lado. Eram eles que me levavam aos jogos quando era pequeno. Quando ganhámos à França pensei como estariam felizes, porque ganhámos e com um golo meu», acrescentou.

Aos – agora – 17 anos, Lamine Yamal não se esconde em campo e mostra uma personalidade fora do comum para um futebol tão novo. Onde é que aprendeu a ser assim, afinal?

«Na rua, a jogar com os meus amigos. Foi aí que aprendi», confessou.

A qualidade de Yamal é tanta que o jogador do Barça já vai colecionando fãs, alguns de renome: «O Mbappé pediu-me a camisola no final do jogo com a França, e o Chiesa também, quando houve o jogo com a Itália. Se o Mbappé me pede a camisola, dou-lha, não há problema.»

Sobre a comparação recorrente com Messi, Lamine Yamal lembra que é difícil atingir o nível do experiente internacional argentino.

«Eu tento ser o Lamine, tento que as pessoas me reconheçam por mim mesmo. Compararem-te com o melhor jogador da história é algo que não vai ajudar-te, porque nunca vou ser como ele. Tento ser eu, que as pessoas me reconheçam como Lamine Yamal e é isso», atirou.