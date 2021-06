A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou esta tarde que a seleção nacional do país será vacinada esta sexta-feira contra a pandemia de covid-19, com vista à participação no Euro 2020.

Em comunicado, a RFEF agradece ao governo pela «sensibilidade demonstrada» e informa que serão administradas diferentes vacinas aos jogadores, «consoante a situação de cada integrante».

A vacinação estará a cargo do Exércio espanhol, tal como o Ministério da Saúde já havia anunciado. O processo, refira-se, foi acelerado depois dos testes positivos ao novo coronavírus de Sergio Busquets e Diego Llorente.

A Espanha integra o grupo E do Euro 2020, juntamente com a Suécia, a Polónia e a Eslováquia. O primeiro jogo é frente à equipa sueca, na próxima segunda-feira.