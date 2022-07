A poucos dias do arranque, o Europeu feminino pode ter já uma baixa de peso. Alexia Putellas, médio espanhola do Barcelona e da seleção espanhola, sofreu uma entorse no joelho esquerdo e fez soar os alarmes no seio de La Roja.

A jogadora vai ser submetida a mais exames para perceber a gravidade da lesão, mas em Espanha apontam para uma paragem de entre três e quatro semanas.

O cenário da dispensa de Putellas é, neste momento, uma forte possibilidade, o que representaria uma perda muito importante, ou não fosse ela considerada a figura da equipa.