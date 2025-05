Dia triste para o futebol espanhol! Esta quinta-feira, a agência de notícias EFE informou que Manuel Cáceres, icónico adepto da seleção espanhola, faleceu aos 76 anos.

Conhecido como Manolo do bombo, o fervoroso adepto foi destaque no Mundial de 1982, tendo acompanhado a seleção por mais de 50 anos, num total de 10 torneio mundiais, sendo que o último, no Qatar 2022, não esteve presente.

Manolo, sempre acompanhado pelo enorme bombo, fazia de tudo para não perder um jogo da seleção, sendo que o último a que assistiu foi a 24 de março, em Espanha, na vitória frente aos Países Baixos, na segunda mão dos «quartos» da Liga das Nações.

Também conhecido como adepto do Saragoça e Valência, o falecido adepto foi homenageado por ambos os clubes, como uma «lembrança das tardes de futebol».

Siempre estarás en nuestro recuerdo, Manolo 🤍🖤 pic.twitter.com/HhgddXnOYs — Valencia CF (@valenciacf) May 1, 2025