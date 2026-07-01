O defesa ex-Famalicão Justin de Haas assinou pelo Valência até 2030, anunciou o clube espanhol. 

O neerlandês de 26 anos representou os minhotos nas últimas três temporadas, tendo disputado 88 jogos oficiais e apontado nove golos. 

Internacional jovem pelos Países Baixos, conta com ainda com passagens por AZ Alkmaar, PSV, Dinamo Zagreb e NK Lokomotiva Zagreb. 

O central goleador ajudou os famalicenses a alcançar a quinta posição no campeonato, ficando apenas a três pontos dos lugares de acesso às competições europeias.

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