Espanha
Há 35 min
OFICIAL: Justin de Haas troca Famalicão pelo Valência
Defesa-central neerlandês assina contrato até 2030 pelo clube espanhol
JR
Defesa-central neerlandês assina contrato até 2030 pelo clube espanhol
JR
O defesa ex-Famalicão Justin de Haas assinou pelo Valência até 2030, anunciou o clube espanhol.
O neerlandês de 26 anos representou os minhotos nas últimas três temporadas, tendo disputado 88 jogos oficiais e apontado nove golos.
Internacional jovem pelos Países Baixos, conta com ainda com passagens por AZ Alkmaar, PSV, Dinamo Zagreb e NK Lokomotiva Zagreb.
O central goleador ajudou os famalicenses a alcançar a quinta posição no campeonato, ficando apenas a três pontos dos lugares de acesso às competições europeias.
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