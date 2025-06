Depois de fazer a diferença no particular do FC Porto em Marrocos, contra o Wydad Casablanca (1-0), Samu deixou a comitiva dos dragões – que prepara o Mundial de Clubes – e juntou-se à seleção de Espanha.

À chegada, Samu, de 21 anos, foi recebido por Lamine Yamal, de 17 anos.

👉🏿👈🏾 Ya lo dice Lamine…



¡Bienvenido a tu casa, Samu!



El delantero se incorpora a la concentración de la #NationsLeague junto a sus compañeros.#VamosEspaña pic.twitter.com/shCL4vPPkC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 1, 2025

Os campeões europeus em título vão medir forças com a França na meia-final da Liga das Nações, na noite de quinta-feira (20h). De recordar que Espanha, França e Portugal conquistaram esta competição por uma ocasião, sendo a «Roja» a detentora da prova.