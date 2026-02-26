Borja Sainz, extremo do FC Porto, perdeu a mãe. Maria Begoña Egusquiza morreu, segundo indicou o clube em comunicado nesta quinta-feira.

«O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia da morte de mãe de Borja Sainz e endereça as mais sentidas condolências a toda a família», escreveram os dragões.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta sexta-feira à tarde em Bilbau, no País Basco, de onde é natural o jogador espanhol.

O FC Porto confirmou oficialmente que Borja Sainz é baixa para a receção ao Arouca, nesta sexta-feira.

Borja Sainz Egusquiza chegou a Portugal no verão de 2025, proveniente do Norwich City (Inglaterra). Tem 25 anos e é filho de Navarro, um ex-futebolista que atuou na segunda divisão espanhola.