FC Porto: Borja Sainz de luto pela morte da mãe
Cerimónias fúnebres realizam-se esta sexta-feira à tarde em Bilbau
Borja Sainz, extremo do FC Porto, perdeu a mãe. Maria Begoña Egusquiza morreu, segundo indicou o clube em comunicado nesta quinta-feira.
«O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia da morte de mãe de Borja Sainz e endereça as mais sentidas condolências a toda a família», escreveram os dragões.
As cerimónias fúnebres realizam-se esta sexta-feira à tarde em Bilbau, no País Basco, de onde é natural o jogador espanhol.
O FC Porto confirmou oficialmente que Borja Sainz é baixa para a receção ao Arouca, nesta sexta-feira.
Borja Sainz Egusquiza chegou a Portugal no verão de 2025, proveniente do Norwich City (Inglaterra). Tem 25 anos e é filho de Navarro, um ex-futebolista que atuou na segunda divisão espanhola.
