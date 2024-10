Samu Omodorion, que tem brilhando com a camisola dos dragões esta época, esteve recentemente em grande plano ao serviço da seleção sub-21 espanhola ao apontar um poker, o que tem motivado muito mediatismo em volta da sua figura e até das transferências e rumores em que esteve envolvido no verão.

Nesse sentido, numa entrevista ao jornal espanhol «El Desmarque», Víctor Salas, preparador físico do avançado, falou um pouco sobre a carreira do jovem goleador do Porto, que tem origens na cidade de Sevilha.

«Cresceu em Sevilha e o seu sonho é estrear-se pela equipa da sua terra. Em Granada estava longe do seu ambiente familiar e numa residência onde passava fome e não tinha meios. O seu sonho é jogar no Sevilha».

«Se não nos for roubado por uma liga inglesa ou alemã, vai voltar e ter sucesso na liga espanhola”, disse um convicto Victor Salas, que insiste que o seu desejo é provar que Samu pode jogar pelo Sevilha, onde jogou na academia, mas teve de sair porque os treinadores decidiram que ele não era suficientemente bom para chegar à equipa principal.»

«Ele tem esse desejo de viver o que viveu em criança. Joga-se nas camadas jovens, tem-se a ilusão de crescer e os muitos anos que ele passou em Nervión.... Penso que o futebolista juvenil que está em sítios periféricos como Nervión sonha em jogar no Sevilha ou no Betis. É esse o sonho que Samu teria nessa fase, de jogar na equipa que um dia lhe disse que há outros melhores do que ele», acrescentou.

Victor Salas referiu ainda que Samu não conseguiu concretizar o seu desejo de jogar no Atlético de Madrid, apesar da proposta que lhe foi feita.

«Ele não pôde realizar o seu desejo no Atlético de Madrid devido a certas circunstâncias. Garanto-vos que, na minha perspetiva, ele teria conseguido. Não pode ter sido por razões alheias ao desporto ou por razões desportivas do clube vermelho e branco. O Porto está a levar um avançado que vai escrever muitas páginas na história da seleção espanhola», afirmou o preparador físico.