Iker Casillas é candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mas diz que ser quem é não basta para vencer as eleições.

Num direto nas redes sociais com Fabio Cannavaro, o guarda-redes do FC Porto falou sobre o assunto, garantindo que tem ideias novas para apresentar.

«Temos ideias novas, mas o nome não basta para ganhar as eleições. É um processo complexo e vamos lutar para conseguir os votos», disse Iker, depois de Cannavaro ter brincado e ter dito que no futuro o ex-guarda-redes ia ser o presidente da RFEF e o italiano o treinador do Real Madrid.

A terminar, houve mais brincadeira. Cannavaro disse que Iker era o melhor guarda-redes que tinha visto, ao qual Casillas respondeu: «Como é que és tão mentiroso? Dizias que o Gigi [Buffon] era o melhor.»