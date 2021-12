O Getafe foi eliminado do Taça do Rei, depois de ser goleado pelo Baleares, por 5-0.

Com Florentino Luís a titular, os ‘azulones’ ficaram reduzidos a dez unidades aos 32 minutos, após expulsão de Erick Cabaco, numa altura em que já estavam em desvantagem no marcador.

A formação de Palma de Mallorca ainda marcou em cima do intervalo e apontou mais três golos já no segundo tempo.

Noutro jogo desta quinta-feira, o Bétis precisou de ir a prolongamento para eliminar o Talavera (4-2). Os sevilhanos estiveram em vantagem até aos 89 minutos, quando o conjunto do terceiro escalão do futebol espanhol empatou o marcador e levou a que fossem jogados mais trinta minutos.

No prolongamento, Lainez e Canales marcaram os golos da vitória do Bétis.

À semelhança de Florentino, William Carvalho também foi titular e saiu aos 92 minutos, enquanto Rui Silva ficou no banco de suplentes.

Também do banco, Luís Maximiano assistiu à derrota do Granada no terreno do Mancha (1-0).

Nos outros encontros do dia, o Valencia, com Guedes a suplente, venceu em casa do Arenteiro após prolongamento (3-1).

O Mallorca goleou o Llanera por 6-0, o Mirandés eliminou o Lugo (2-1) também no prolongamento, tal como aconteceu na vitória do Cádiz em Albacete (1-0) e na do Osasuna em casa do Deportivo da Corunha (2-1).