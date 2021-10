A Espanha defronta a França na final da Liga das Nações, em Milão, este domingo (19h45). Na antevisão do encontro, o selecionador Luis Enrique garantiu que os espanhóis vão correr riscos no processo defensivo e que a aposta passa por manter a posse de bola.

«Dizer o que é preciso fazer é fácil, o difícil é executá-lo. Vamos defrontar contra a França correndo riscos e procurando ter a bola, porque só há uma. Se tivermos a bola e a movermos como queremos, podemos criar problemas», atirou o técnico.

Luis Enrique não poupa elogios ao adversário. «É indiscutível o potencial do trio da frente, podem ganhar um jogo com pouco, mas não há maior motivação do que continuar a crescer e defrontar os campeões do Mundo. A nível individual, a França tem a melhor seleção do mundo. Está repleta de jogadores de top mundial, referências das suas equipas. Resta-nos ser uma equipa e ser melhores que eles a nível coletivo», salientou.

«Não sei como está o Gavi, têm de perguntar isso a ele. A única dúvida é o Ferran. Iremos testá-lo no aquecimento. Se não estiver ele, jogará outro companheiro. Não vamos forçar nenhum jogador», garantiu o selecionador de Espanha.