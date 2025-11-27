Aitana Bonmatí, vencedora das últimas duas bolas de ouro e jogadora do Barcelona, voltou a manifestar desagrado com o atual estado do campeonato de futebol feminino em Espanha.

A jogadora critica a baixa competitividade da Liga e sublinha a necessidade urgente de uma reforma, de modo a garantir uma competição «mais atrativa».

«Tenho de dizer que na Federação Espanhola (RGEF) nos sentimos valorizadas. É bom vir aqui e sentir-me futebolista, sabendo o que se passa na nossa liga, que está completamente abandonada. Não sei exatamente quem se importa», começou por dizer a internacional espanhola, no programa El Larguero.

«Pedimos a redução do número de equipas para tornar o campeonato mais competitivo. Jogamos mais jogos do que qualquer outra liga do mundo, mas estamos sempre em condições diferentes das restantes ligas», acrescentou.

A média do Barcelona apontou a Women's Super League, campeonato feminino inglês, como exemplo a seguir. Além de ter menos quatro equipas em prova do que a espanhola, possui um calendário de 22 jogos que contrasta com o de 30 da Liga F.

«Temos o exemplo de Inglaterra, onde existe um campeonato muito competitivo e atraente. O produto espanhol não é favorecido, e é muito bom», concluiu Aitana.