Em dia de dérbi, o Barcelona recebeu e goleou o Espanhol, por 7-1, depois de uma segunda parte verdadeiramente demolidora.

Kika Nazareth foi titular na equipa da casa, que apesar do domínio em todo o primeiro tempo, chegou ao intervalo em desvantagem, graças ao remate certeiro de Simona Botero. Só que ao intervalo, as catalãs trouxeram para o relvado os «pesos pesados» e o impacto sentiu-se (e de que maneira).

Aos 59 minutos, Ewa Pajor restabeleceu a igualdade no marcador e três minutos depois, Alexia Putellas também colocou o nome na lista de marcadores. É importante salientar que ambas as jogadoras entraram ao intervalo e foram estiveram em seis dos sete golos do Barcelona.

A meio do segundo tempo, a equipa da casa já vencia por 4-1, graças ao «bis» de Putellas, que viu a internacional polaca e colega de ataque chegar ao «hat-trick», já em cima do minuto 90. Claudia Piña e Aitana Bonmatí também marcaram e o Barcelona confirmou uma goleada contundente.

Com este resutlado, as catalãs ocupam o primeiro lugar do campeonato, com seis vitórias em seis jogos e o melhor ataque da prova, com 32 golos marcados.