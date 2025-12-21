Espanha
Há 1h e 13min
Feminino: Kika Nazareth abre goleada do Barcelona na Taça da Rainha
Catalãs vencem na casa do Alavés por 6-1 e seguem para os quartos de final da prova
A internacional portuguesa Kika Nazareth marcou o primeiro golo do Barcelona na goleada, por 6-1, no terreno do Alavés, num encontro dos oitavos de final da Taça da Rainha em futebol.
A jogadora lusa inaugurou o marcador aos 21 minutos, de pé esquerdo, assistida por Clara Serrajordi, acabando por ser substituída ao intervalo.
Sydney Schertenleib (41 minutos), Caroline Graham Hansen (59m), Merche Izal (75m, na própria baliza), Clara Serrajordi (82m) e Pichi (87m, na própria baliza) apontaram os outros tentos das catalãs, enquanto Cármen Sobron, em cima do intervalo, marcou o golo das anfitriãs, que competem na II Liga feminina espanhola.
