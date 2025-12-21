A internacional portuguesa Kika Nazareth marcou o primeiro golo do Barcelona na goleada, por 6-1, no terreno do Alavés, num encontro dos oitavos de final da Taça da Rainha em futebol.

A jogadora lusa inaugurou o marcador aos 21 minutos, de pé esquerdo, assistida por Clara Serrajordi, acabando por ser substituída ao intervalo.

Sydney Schertenleib (41 minutos), Caroline Graham Hansen (59m), Merche Izal (75m, na própria baliza), Clara Serrajordi (82m) e Pichi (87m, na própria baliza) apontaram os outros tentos das catalãs, enquanto Cármen Sobron, em cima do intervalo, marcou o golo das anfitriãs, que competem na II Liga feminina espanhola.

